Мінкультури представило Віртуальний музей російської агресії

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Міністерство культури представило Віртуальний музей російської агресії, який докладно розповідає про окупацію Донбасу і Криму. Поки на rusaggression.gov.ua представлені експозиції про злочини в Криму.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

У проєкті зібрано фотографії, відеозаписи, усні свідчення, особисті та судові справи учасників подій. Все це відображається на інтерактивній карті України.

Щодо Криму, то музей детально знайомить з 20 кейсами, серед яких викрадення і зникнення людей, екологічні, військові та інші злочини російського режиму.

«Такі проєкти — частина успішної реалізації стратегії з інформаційної безпеки РНБО. Також інформація з ресурсу буде корисною і для іноземних журналістів — як надійне джерело для висвітлення теми. Для цього доступна англомовна версія. Фактично Віртуальний музей російської агресії спростить роботу в частині доказової бази щодо анексії Криму», — заявив міністр.

Над проєктом працювали кілька держорганів, правозахисні організації, юристи, журналісти та громадські активісти.