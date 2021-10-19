WSJ: Білл Гейтс кілька разів заводив романи із співробітницями Microsoft, поки був одружений

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Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, коли був одружений, мав романи щонайменше з двома співробітницями корпорації і фліртував принаймні ще з однією.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела з Microsoft.

Раніше WSJ писала про тривалі сексуальні відносини Гейтса з підлеглою на початку 2000-х. Тоді прессекретарка Гейтса підтвердила факт роману «20-річної давності», який закінчився «дружньо». Після цього Гейтс вийшов з ради директорів Microsoft.

Тепер WSJ пише, що це вже не перший подібний випадок, про який дізналося керівництво корпорації. Один з членів ради директорів дізнався про роман Гейтса з однією з менеджерок Microsoft, який мав місце у 1992 році. У 2008 році Гейтса викрили у відправленні листів співробітниці, в яких він фліртував і пропонував зустрітися поза роботою.

Топменеджери Microsoft тоді вимагали від Гейтса припинити листування. Гейтс погодився. і подальших дій компанія не робила. Це WSJ підтвердив офіційний представник Microsoft Френк Шоу, хоча представниця Гейтса назвала інформацію про флірт хибною.