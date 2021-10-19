З Сирії евакуювали родину українців. Повернення в Україну очікують ще 11 сімей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Kate Geraghty / The Sydney Morning Herald / Fairfax Media via Getty Images
Міноборони України завершило четверту операцію з евакуації українців з сирійських таборів для біженців. Сьогодні, 19 жовтня, до Києва доставили кримчанку Іман та її чотирьох дітей.
Про це повідомляють заступник міністра оборони Анна Маляр і Офіс президента.
Іман та дітей евакуювали з табору закритого типу «Родж», який знаходиться на півночі Сирії. Вони перебували в таборі понад два роки. Тепер їм відновлять документи, а Іман пройде перевірку у правоохоронців.
Маляр додала, що найближчим часом планується фінальна, пʼята операція з евакуації 11 сімей, яких вивезли з табору «Аль-Голь». Табір знаходиться на карантині через поширення коронавірусу.
- У таборах «Родж» і «Аль-Голь» в основному тримають вдів і дітей бойовиків, які воювали за «Ісламську державу» в Сирії та Іраку. Міноборони евакуювало з них десятки дітей з матерями.