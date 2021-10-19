На аукціон виставили картину Ван Гога, яку востаннє бачили понад століття тому. За неї хочуть отримати $30 млн

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Christie's

На аукціон Christieʼs виставили картину Вінсента Ван Гога, яку понад століття тому востаннє бачили на публіці. За неї очікують отримати до $30 мільйонів.

Про це повідомляє CNN.

Ідеться про картину, яку він намалював аквареллю — Meules de blé («Пшеничні стоги»). На ній зображена сцена збору врожаю: жінки, які працюють на полях у французькому муніципалітеті Арлі. Christieʼs зазначає, що акварель демонструє одержимість Ван Гога «японізмом» — він прийняв більш графічний стиль, подібний до японських ксилографій.

Ван Гог намалював картину у 1888 році після того, як переїхав до французької сільської місцевості на тлі поганого здоровʼя. Востаннє картину публічно бачили в 1905 році, коли її демонстрували як частину ретроспективи Ван Гога у Стеделек-музеї в Амстердамі.

Christie's

Попри спокійну сцену, картина має неспокійну історію. Спочатку вона належала брату Ван Гога, Тео. Потім її купив єврейський промисловець Макс Мейровський у 1913 році. У період Другої світової війни Мейровський через антисемітські переслідування в Німеччині був змушений тікати. Тоді він довірив картину німецькому арт-салону у Парижі. Після цього акварель потрапила у володіння Міріам Керолайн Александріни де Ротшильд, яка сама втекла до Швейцарії після початку Другої світової війни. Під час окупації Франції нацисти пограбували її колекцію, забрали у тому числі і «Пшеничні стоги».

У 1941 році картину передали в музей Jeu de Paume. Нацисти його використовували для зберігання творів мистецтва. За даними Christieʼs, «Пшеничні стоги» потім передали до австрійського палацу Schloss Kogl. Увесь цей час пані де Ротшильд намагалась повернути собі картину.

У 1978 році її придбала галерея у Нью-Йорку Wildenstein & Co, де її потім купив покійний колекціонер мистецтв Едвард Локрідж Кокс. Після смерті Кокса між його спадкоємцями та спадкоємцями де Ротшильд виникла суперечка щодо права власності на картину. Зрештою, сторони уклали «мирову угоду», але відмовились далі коментувати це питання.