Новини

Латвія вводить локдаун з комендантською годиною на тлі низького рівня вакцинації

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Flickr / Anemone Nemorosa

У Латвії з 21 жовтня до 15 листопада введуть посилений локдаун через поширення коронавірусу і низький рівень вакцинації.

Про це повідомляє DELFI.

«Латвія на першому місці в світі за загальною захворюваністю [...]. Дуже багато нещеплених людей. Якщо ми радикально щось не поміняємо, лікарні не зможуть допомогти не тільки хворим на коронавірус, а й тим вакцинованим, у яких загостряться інші захворювання», — сказав премʼєр-міністр Кріш'яніс Каріньш.

В країні середньодобовий приріст хворих на коронавірус перевищує позначку в 1 200 людей, а вакциновані всього 54% населення. Середній показник по Євросоюзу — 74%.

В країні введуть такі обмеження:

Обмеження на подорожі для латвійців поки не вводяться.

Влада країни визнала, що кампанія з вакцинації майже провалилася. Премʼєр і голова Міністерства охорони здоров'я попросили вибачення у всіх вакцинованих громадян за те, що вони будуть змушені жити місяць в обмеженні.