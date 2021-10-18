Зеленський анонсував прогрес у судовій та антикорупційній реформах після відкликання Разумкова з посади спікера Ради

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський вважає, що антикорупційна реформа в Україні рухається навіть попри певні фактори стримування.

Про це він заявив в ефірі «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

«Є виклики, але сьогодні після зміни керівництва Ради [йдеться про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту] ми пришвидшимо голосування другого читання закону про НАБУ. Думаю, що голосування відбудеться вже наступного тижня, якщо депутати не підведуть», — зазначив Зеленський.

Президент також висловив здивування через довгий процес обрання нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

«Я був здивований тим, що комісія не може зібратися для остаточного етапу конкурсу. Ми з цим попрацювали і я очікую, що цього тижня комісія таки збереться», — наголосив Зеленський та додав, що до кінця року САП отримає очільника.

Також президент зазначив, що судова реформа не «буксує», а рухається, за що його, зокрема хвалили представники ЄС.

«Ми проголосували два основні закони про ВККС і ВРП. Є ще питання з Конституційним судом — буде перезавантаження, коли Рада оновить склад суддів, після чого вони проголосують закон про КСУ», — зазначив Зеленський та додав, що,наприклад, питання ліквідації Окружного адміністративного суду Києва досі відкладала саме Рада, мовляв спікер затримував цей процес.