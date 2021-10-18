Бойовики тричі порушили «тишу» на Донбасі
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
Протягом доби 18 жовтня російські гібридні війська тричі порушили режим дотримання «тиші».
Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
Позиції українських воїнів біля Пісків обстріляли з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, українські військові повідомляють про проліт безпілотного літального апарата бойовиків, за припущенням, «Орлан-10», з перетином лінії розмежування на Луганщині.
За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військовослужбовців не постраждав, вони відкривали вогонь у відповідь.
- Нагадаємо, що неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Так Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.