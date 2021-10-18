Німеччина готується скасувати режим НС через пандемію. Він триває вже півтора роки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marco Verch / Flickr
У Німеччині планують скасувати режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. Це рішення готуються ухвалити у листопаді.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, пише Deutsche Welle.
За його словами, всі особливі обмеження, які стосуються пандемії коронавірусу, можуть закінчитися з 25 листопада.
«Це означає, що надзвичайний стан, який діяв майже 19 місяців з 28 березня 2020 року, закінчиться. Ми переходимо з режиму надзвичайного стану в режим особливої обережності», — заявив Шпан.
Він зазначив, що посилається на дані державного органу охорони здоров’я – Інститута Роберта Коха – який оцінює, що вакциновані люди несуть «помірний» ризик для загального стану здоров’я населення. Але більшість обмежень щодо допуску в заклади та установи з тестом або вакцинацією збережуться.
Надзвичайний стан у Німеччині розширював повноваження уряду, який міг обмежувати діяльність парламенту, а також влади федеральних земель. Зокрема німецький уряд міг самостійно встановлювати різні карантинні заходи у землях без згоди їхньої місцевої влади.
- У Німеччині з 11 жовтня більше не роблять безкоштовні тести на коронавірус. Таким чином уряд прагне популяризувати вакцинацію. У країні наразі працюють правила, що масові зібрання та вхід у громадські заклади дозволений за умови наявності COVID-паспортів, в яких є інформація про вакцинацію, негативний тест або довідку про одужання. Уряд забезпечував безкоштовними тестами тих, хто не хоче робити вакцинацію.