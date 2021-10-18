Брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли мертвим

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Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у квартирі. Правоохоронці працюють на місці подій.

Про це повідомляє місцеве видання «Первый городской» та пресслужба поліції.

«За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. Заявник повідомив, що загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий», — зазначили у поліції.

Тіло мертвого Андрія Павлова близько 16:30 виявив його товариш, хоча вранці чоловіка ще бачили живим.

Павлов Андрій Юрійович був молодшим братом мера Кривого Рогу, який за невідомих обставин загинув 15 серпня 2021 року. Загиблого знайшли застреленим на веранді його будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, зброя (карабін «Сайга») лежала поруч.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бере розслідування під особистий контроль і має намір регулярно вимагати звітів від правоохоронців.