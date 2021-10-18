Суд арештував взятого у полон на Донбасі бойовика

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Луганська обласна прокуратура

Суд у Луганській області арештував взятого у полон бойовика Андрія Косяка, якого ЗСУ затримали на лінії розмежування. Він був у формі СЦКК та мав контролювати розмінування певних ділянок, але був озброєний та перебував не на заздалегідь узгоджених позиціях.

Про це пише Луганська обласна прокуратура у Facebook.

Там розповіли, що бойовику вручили підозру за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у незаконних збройних формуваннях).

«Наразі Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що Косяк вступив до лав бойовиків у 2017 році. Він був «оператором відділення протитанкової керованої ракети» та неодноразово брав участь в обстрілах українських позицій. З літа 2021 року почав служити «офіцером-наглядачем» у СЦКК, хоча офіційно там мають бути лише представники України та Росії.