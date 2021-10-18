Стефанчук: Рада знову розгляне законопроєкт про скасування переведення годинників
- Автор:
- Олег Панфілович
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прес-служба Верховна Рада
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував повернення до розгляду законопроєкту про скасування переходу на зимовий час.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
«Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час брифінгу заявив, що Парламент повернеться до розгляду законопроєкту про обчислення часу, коли Україна перейде на зимовий час», — йдеться у повідомленні.
У лютому 2021 року стало відомо, що Верховна Рада розгляне скасування переходу на зимовий та літній час. Ініціатором законопроєкту виступив сам Стефанчук. За його словами, перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини. У березні Рада провалила голосування за законопроєкт Стефанчука.
- У березні 2019 року Європейський парламент підтримав ідею відмовитися від сезонного переведення годинників з 2021 року. Однак дискусії про доцільність такого кроку в ЄС тривають.
- У жовтні 2018 року в Міністерстві економічного розвитку й торгівлі України заявили, що не мають економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформації про зменшення споживання електроенергії при цьому.