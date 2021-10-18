У Lidl прокоментували інформацію про вихід на український ринок

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Flickr / Zak Hughen

У компанії Schwarz Group, яка володіє мережею супермаркетів Lidl, прокоментували можливий вихід на український ринок. Там зазначили, що поки не готові говорити про потенційне розширення.

Про це йдеться у відповіді компанії на запит «Бабеля».

«Lidl постійно аналізує потенційні можливості розширення та аналізує умови місцевого ринку і потенціал клієнтів. Будь ласка, зрозумійте, що наразі ми не можемо коментувати потенційні цільові країни, місця розташування магазинів чи дати відкриття», — зазначили там.

У компанії підкреслили, що цінують «прозору та надійну комунікацію» і триматимуть в курсі подій своїх співробітників та інші зацікавлені сторони «по мірі необхідності».

16 жовтня у німецькому профільному виданні Lebensmittel Zeitung із посиланням на внутрішні документи компанії стало відомо, що мережа супермаркетів Lidl планує вийти на український ринок. У компанії навіть призначили головного менеджера. В Україні Lidl нібито планує конкурувати з АТБ.