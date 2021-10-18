У США від ускладнень Covid-19 помер колишній держсекретар Колін Павелл
- Автор:
- Олег Панфілович
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На 85-му році життя від ускладнень Covid-19 помер колишній державний секретар США Колін Павелл.
Про це пише CNN.
«Генерал Колін Павелл, колишній держсекретар США й голова Обʼєднаного комітету начальників штабів, помер сьогодні вранці через ускладнення, повʼязані з COVID-19. Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і великого американця», — йдеться у заяві його родини. Рідні також наголосили, що він був вакцинований.
Павелл — політик і військовик, генерал Збройних сил США. Під час першого терміну президента Джорджа Буша — молодшого обіймав посаду голови Держдепартаменту, ставши перший темношкірим очільником зовнішньополітичного відомства США. У 1989—1993 — голова Обʼєднаного комітету начальників штабів. Ветеран війни у Вʼєтнамі. У 1987—1989 — радник з питань національної безпеки в Адміністрації президента Рональда Рейгана. У 1991 році брав участь у війні у Перській затоці.
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