«Газпром» не забронював додатковий транзит газу через Україну в листопаді

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Светлицький Сергій / УНІАН

Російський монополіст «Газпром» не забронював додаткові потужності для транзиту природного газу через Україну на листопад.

Про це пише Интерфакс з посиланням на інформацію з платформи RBP, де укладають угоди.

«Оператор ГТС України» в понеділок запропонував під час аукціону транзитні потужності на листопад в обсязі до 9,8 млн куб. м на добу через газорозподільну станцію «Суджа» й до 5,2 млн куб. м на добу через станцію «Сохранівка». Але за підсумками аукціону вони залишилися незатребуваними. Торги відбулися додатково до бронювання на основі чинного контракту, який передбачає прокачування 40 млрд куб. м на рік.

«Газпром» також забронював на листопад 31,4 млн куб. м на добу із запропонованих на аукціоні 89 млн куб. м на добу потужностей для прокачування газу по трубопроводу «Ямал — Європа» через Польщу.