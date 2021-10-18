В Іспанії відкрилась кімната, де кожен охочий може поплакати

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В Іспанії у центрі Мадриду відкрили La Lloreria — «Кімнату плачу». Мета цього проєкту — прибрати стигми (негативні асоціації) щодо проблем психічного здоровʼя та плачу.

Про це повідомляє Reuters.

На вході висить табличка з написом «Увійдіть і плачте». Будь-хто охочий зможе навідатись до цієї кімнати. У кутку є телефони з іменами людей, яким можна зателефонувати, коли погано, в тому числі контакт психолога.

Ідея La Lloreria походить від іспанської фрази, яка вимовляється, коли люди не хочуть турбуватися про проблеми інших людей. Вони кажуть: «Іди і плач у кімнату для плачу. Віднеси свої почуття в свій куток і не говори про це» — саме цю стигму хочуть викорінити.

Проєктом зайнялись засновники Therapy Chat — це програма, яка дозволяє поговорити з психологом через відео, перший сеанс безкоштовний.

Тиждень тому премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес окремо оголосив про програму психіатричної допомоги вартістю €100 мільйонів, яка включатиме такі послуги, як цілодобова телефонна лінія допомоги тим, хто хоче вкоротити собі віку.

«Це не табу, це проблема громадської охорони здоровʼя, про яку ми повинні говорити, робити видимою і діяти відповідно», — сказав він про психічні захворювання 10 жовтня, у Всесвітній день психічного здоровʼя.

У 2019 році в Іспанії від самогубств померла 3 671 людина, що є другою за частотою причиною смерті (після природних причин). Згідно з урядовими даними, кожному десятому підлітку поставили діагноз психічного розладу, а 5,8% всього населення страждає тривожним розладом.