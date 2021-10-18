Окружний адмінсуд попросили скасувати наказ МОЗ про обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу

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Немеш Янош / УНІАН

Окружний адміністративний суд Києва попросили скасувати наказ Міністерства охорони здоровʼя. Він визначає перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Позов подав громадянин Дмитро Ламза. Він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним наказ міністерства. Також він подав заяву про забезпечення позову, де просить суд зупинити дію відповідного наказу МОЗ.

Зараз суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом та з’ясовує, чи є правові підстави для вжиття заходів його забезпечення.

25-річний Ламза є наймолодшим в Україні директором школи — він очолює київську школу №210 з поглибленим вивченням російської мови.