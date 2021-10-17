Американський співак Тоні Беннетт потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстарший автор музичного альбому

Новини

Американського музиканта Тоні Беннетта внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстаршого артиста, який випустив платівку.

Про це пише CNN.

Альбом Беннетта під назвою Love for Sale («Любов на продаж») у співпраці з Леді Гагою вийшов 1 жовтня. На той момент музиканту було 95 років і 60 днів. Саме з таким результатом його внесли до переліку рекордсменів.

Видання зауважує, що це не перший рекорд за 70-річну карʼєру Беннетта. Зокрема, він є найстаршим музикантом, чия платівка досягала вершини чартів у США, а також найстарший музикант, чий альбом потрапляв до топ-20 у Великій Британії.

Тоні Беннетт — американський естрадний виконавець традиційної естрадної пісні. За свою карʼєру, яка почалася ще у 1950-их роках, записав понад 20 платівок за які отримав низку премій, зокрема «Греммі» та «Еммі».