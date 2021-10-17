Силовики виявили схрон з боєприпасами в Донецькій області
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sasha Maksymenko / Flickr
Українські військові виявили схрон зі зброєю в Донецькій області.
Про це повідомляє пресслужба штабу Обʼєднаних сил.
Схованку виявили на околиці міста Світлодарськ у Донецькій області. Загалом правоохоронці спільно з військовими вилучили близько 700 набоїв калібру 7,62 мм, понад 100 набоїв калібру 5,45 мм, один набій 12,7 мм., а також дві гранати РГД-5 й один запал УЗРГМ.
- У середині вересня під час антитерористичних навчань у Рівненській області співробітники СБУ виявили схрон з боєприпасами та вибухівкою.
- Перед цим у Чернігівській області виявили підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї.