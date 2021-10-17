Китай випробував гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний заряд. Вона облетіла Землю, але в ціль не влучила

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Китай випробував свою нову гіперзвукову ракету, яка здатна нести ядерну зброю.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані американської розвідки, надані джерелами.

За даними розвідки, пуск ракети провели в серпні, заставши зненацька розвідників США. Ракета з планерним літальним апаратом пройшла через низькоорбітальний простір, обігнувши Землю, після чого знизилася для удару по цілі, але не долетіла 32 кілометри.

Випробування ракети заздалегідь не анонсували, як це робиться зазвичай. Це здивувало розвідку США, оскільки Китай домігся набагато більших успіхів у створенні гіперзвукового зброї, ніж вважали у США.

Експерти пояснили газеті, що така ракета може обходити американські системи протиракетної оборони та в цілому несе загрозу і напруженість у світі.

У Пентагоні через запуск висловили занепокоєння, а в КНР запевнили, що завжди вели військову політику «оборонного характеру».