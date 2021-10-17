Синоптики обіцяють на початку наступного тижня переважно суху й теплу погоду

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Artur Aleksanian / Unsplash

На початку наступного тижня погода в Україні буде переважно без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

18 жовтня в північних, Волинській та Рівненській областях удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5—10 м/с. Температура вночі +1...+6 °С, в Карпатах подекуди 0...-3 °С; удень +8...+13 °С, на високогірʼї Карпат +4...+9 °С; на півдні країни вночі +3...+8 °С, удень +12...+17 °С. У Києві в понеділок без опадів. Температура вночі +4...+6 °С, удень +9...+11 °С.