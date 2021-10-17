У Росії заявили про перехоплення бомбардувальника США над Японським морем. До цього був інцидент з кораблем

Новини

У Росії заявили про перехоплення американського бомбардувальника над Японським морем, який нібито міг порушити повітряний простір РФ.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Національний центр управління обороною.

На перехоплення американського стратегічного В-1В Lancer вилетів черговий винищувач МіГ-31. Бомбардувальник вранці 17 жовтня виявили російські засоби контролю повітряного простору над нейтральними водами. Він наближався до кордонів РФ і був розвернутий після супроводу МіГ-31.

Командування США поки не відреагувало на інцидент.