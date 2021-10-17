Британські ЗМІ розкрили особу підозрюваного у вбивстві депутата парламенту Емесса
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Заарештованим за підозрою у вбивстві 69-річного депутата Консервативної партії Великої Британії Девіда Емесса є 25-річний громадянин Сполученого Королівства з сомалійським корінням Алі Харбі Алі.
Про це повідомляють The Guardian і Sky News.
Алі був заарештований на місці нападу в церкві в Лі-он-Сі в Ессексі, де політик проводив щотижневу агітацію на виборчому окрузі.
Службі безпеці Алі був відомий. Раніше він брав участь в урядовій програмі Prevent, яка спрямована на припинення радикалізації, але це відбувалося нетривалий час.
Справу про вбивство веде контртерористична поліція. Попередня мотивація нападу Алі — ісламістський екстремізм.
- 15 жовтня в місті Лі-он-Сі Девід Емесс проводив зустріч з громадянами в церкві. Там на нього напав і кілька разів поранив ножем 25-річний чоловік. Депутата намагалися врятувати на місці, але він помер. Емесс став шостим депутатом британського парламенту, убитим після Другої світової війни, і девʼятим в історії.
- 16 жовтня поліція Лондону визнала терактом вбивство Емесса.