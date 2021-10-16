У Франції у лотереї розіграли €220 мільйонів. Це найбільший розіграш у Європі

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Dimitri Karastelev / Unsplash

У Франції у лотереї Euromillions розіграли €220 мільйонів — це найбільший приз, який коли-небудь розігрували у Європі.

Виграшними номерами були 21, 26, 31, 34 і 49. Власник розіграшу повинен зʼявитись і забрати виграш протягом 60 днів.

Як пише Euronews, попередній рекордний виграш був €190 мільйонів і реєструвався кілька разів, останній раз в жовтні 2019 року.

Euromillions — це транснаціональна лотерея, яка існує з 2004 року. Гравці з Франції виграли 110 з 499 джекпотів в історії лотереї Euromillions, що становить майже чверть. За ними слідують гравці з Британії з 108 переможцями джекпоту і Іспанії з 105 переможцями.