США запропонували компенсації родичам жертв помилкового ракетного удару в Кабулі. Тоді загинули 10 людей

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Twitter / Mete Sohtaoğlu

США запропонували виплатити компенсації родичам жертв помилкового ракетного удару у Кабулі. Також їм хочуть допомогти евакуюватися з Афганістану.

Про це пише BBC.

Пропозиція щодо компенсацій прозвучала на зустрічі заступника міністра оборони США Коліна Кала та президента компанії Nutrition and Education International, в афганському управлінні якого працював Земарі Ахмаді — саме його американські військові сприйняли за терориста.

За словами представника Міноборони США, усі загиблі були невинуватими жертвами і не були пов’язані з терористами. За це США просять вибачення. Однак 22-річний племінник Ахмаді заявив, що цього недостатньо.

«Вони повинні прийти сюди і вибачитися перед нами віч-на-віч», — сказав він агентству AFP у Кабулі.