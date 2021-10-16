Lebensmittel Zeitung: Європейська мережа супермаркетів Lidl готується до приходу в Україну

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Flickr / Zak Hughen

Компанія Schwarz Group готується зайти на український ринок та буде розвивати тут власну мережу супермаркетів Lidl.

Про це пише німецьке профільне видання Lebensmittel Zeitung із посиланням на внутрішні документи компанії.

У документах зазначається, що виводом Lidl на український ринок займатиметься 47-річний Адам Мішчишин. Його офіційно представили як головного менеджера Lidl Україна. Документ про його призначення підписаний гендиректором Lidl Гердом Хшановські.

В Україні компанія планує конкурувати з мережею супермаркетів АТБ.

«Бабель» відправив запит Schwarz Group та опублікує відповідь компанії.

Lidl — це німецька міжнародна мережа супермаркетів. Вона має понад 12 тисяч магазинів по всьому світу та працює у майже всіх країнах Європейського Союзу, а також у Сербії, Швейцарії, Великій Британії та США.