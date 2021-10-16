США засудили Росію за перепис населення в окупованому Криму
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
Сполучені Штати Америки назвали «спробою підірвати незалежність» перепис населення, який Росія влаштувала в окупованому Криму.
Відповідну заяву у Twitter оприлюднив представник Держдепу Нед Прайс у суботу, 16 жовтня.
«Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», — зазначив Прайс.
Аналогічну заяву перед цим випустив і Європейський Союз. Дії Москви розцінюють як спробу легалізувати незаконну анексію Криму та ще більше підірвати суверенітет України. ЄС продовжить політику невизнання і роботу над мирним поверненням півострова.
- 15 жовтня в Росії стартував перепис населення, зокрема в окупованих Криму і Севастополі. Він триватиме до 14 листопада. МЗС України висловило протест і закликало міжнародну спільноту не визнавати результати перепису.