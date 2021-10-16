Влада Колумбії вирішила, що робити із бегемотами Ескобара — стерилізувати

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Уряд Колумбії вирішив стерилізувати бегемотів із зоопарку наркобарона Пабло Ескобара, які розплодились і захоплюють болота країни. Про це повідомляє BBC.

Наразі уряд стерилізував 24 з більш як 80 тварин. Для процедури використали хімічну речовину.

Після смерті наркобарона бегемоти швидко розмножились і тепер перетворилися на найбільш інвазивний вид на планеті — їхня чисельність може досягнути небезпечного показника у наступні два десятиліття. Бегемоти становлять загрозу для дикої природи, оскільки їхні сеча і фекалії токсичні і можуть викликати огиду у інших видів тварин і навіть людей. Багато хто агітував за те, аби їх просто вбити.

Коли Ескобара вбили у 1993 році, влада взяла під свій контроль його маєток площею близько 20 квадратних кілометрів, включно з приватним зоопарком. Але тоді чотирьом бегемотам вдалося втекти. Відтоді вони безконтрольно розмножувалися, і тепер в басейні головної річки країни Магдалена живе від 80 до 100 бегемотів. Завдяки відповідному клімату і відсутності природних ворогів до 2040 року популяція буде налічувати 1,5 тисячі особин. Стримувати таку кількість тварин проблематично.

Окремі дослідники попереджають: якщо бегемоти продовжать безконтрольно розмножуватися в умовах дикої природи, то вони можуть поступово витіснити деякі місцеві види. Наприклад, ламантинів, видр і річкових черепах. Бегемоти можуть почати нападати на людей. Вони поводяться дуже агресивно, особливо коли захищають свою територію.