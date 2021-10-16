У США повідомили про стан здоров’я експрезидента Клінтона: стало краще, але поки перебуватиме у лікарні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Matt Johnson / Flickr
Колишній президент США Білл Клінтон ще принаймні одну добу перебуватиме у лікарні після госпіталізації, його стан покращився.
Про це заявив його представник Анхель Урена, пише «Радіо Свобода».
За його словами, Клінтон ще ніч пробуде у лікарні для того, щоб отримати антибіотики. Сам експрезидент перебуває у «прекрасному настрої».
Також Урена повідомив, що біля Клінтона була і його дружина Гілларі. Також йому зателефонував і чинний президент США Джо Байден.
- Колишнього президента США Білла Клінтона напередодні госпіталізували з інфекцією, не повʼязаною з коронавірусом. Згодом стало відомо, що в його кров потрапила урологічна інфекція.