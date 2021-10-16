Неподалік Помпеїв знайшли скелет 40-річного чоловіка, який загинув під час виверження Везувію

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Rum Bucolic Ape / Flickr

Неподалік від стародавнього міста Помпеї, у містечку Геркулануме археологи знайшли частково знівечені останки людини, яка загинула в результаті виверження Везувію в 79 році нашої ери.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра культура Італії, який назвав цю знахідку «сенсаційною».

Археологи заявили, що чоловік, вік якого, як вважають, був від 40 до 45 років, був убитий за кілька кроків від моря, коли намагався врятуватися від виверження вулкану. Його скелет знайшли на пляжі, голова була повернута в сторону моря. Тіло було оточене обвугленим деревом, зокрема, балкою даху, яка могла роздрібнити його череп. Кістки чоловіки були яскраво-червоного кольору, що було «слідом плям, залишених кровʼю жертви».

Відкриття зробили під час перших майже за три десятиліття археологічних розкопок в Геркулануме — це набагато менше і менш відоме місто, аніж сусідні Помпеї. Місто було поховане під шаром вулканічного попелу приблизно на 15 метрів, поки у 18 столітті його випадково не виявили — коли селянин копав колодязь.

Під час попередні розкопок у 1980 і 90-х роках виявили скелети понад 300 жертв виверження вулкану. Тоді їх знайшли у сараях для човнів.

Виверження Везувію почалося вдень 24 серпня (за іншими даними 24 жовтня) 79 року н. е. та призвело до загибелі трьох міст — Помпеїв, Геркулануму, Стабії, а також кількох сіл і вілл. Виверження було таким сильним, що попіл від нього долітав навіть до Єгипту та Сирії. Із 20 тисяч жителів Помпей загинули близько 2 тисяч. Більшість жителів покинули місто до катастрофи, проте точна кількість загиблих невідома.