Сер Елтон Джон знов очолив британський чарт — уперше за 16 років

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The Official Charts Company

Сер Елтон Джон уперше за 16 років очолив британський чарт синглів. Це зробило його першим артистом, який очолював хіт-паради у шість окремих десятиліть.

Про це повідомляє The Official Charts Company — британська музична організація, що відповідає за складання офіційних музичних хіт-парадів Великої Британії.

Спільна пісня 74-річного Елтона Джона та британської співачки Дуа Ліпи “Cold Heart” у пʼятницю, 15 жовтня, посіла перше місце чарту після трьох тижнів на другому. Їхня музична зустріч — це переробка деяких пісень Елтона Джона з дискотечним відтінком у реміксі австралійського тріо Pnau.

Востаннє сер Елтон Джон очолював чарт синглів у 2005 році, коли зʼявився у посмертному синглі американського репера 2Pac “Ghetto Gospel”.

У вересні сер Елтон відклав запланований на 2021 рік тур по Британії та Європі до 2023 року через травму стегна цього літа, коли він «незграбно впав».

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Елтон Джон почав виступати в 1960-х. За карʼєру він записав 32 альбоми, отримав 10 премій «Греммі» та один «Оскар» за саундтрек до мультфільму «Король лев». В 1995 році йому вручили Орден Британської імперії. У 1997-му королева Великої Британії посвятила його в лицарі.

Він відкритий гей, активно виступає за права сексуальних меншин по всьому світу і бореться зі СНІДом. У 2009 році співак і його партнер Девід Ферніш намагалися усиновити українського ВІЛ-позитивного хлопчика. Влада відмовила їм, оскільки в Україні не визнають одностатеві шлюби.