«Укрзалізниця» відновлює рух найдовшою в Європі вузькоколійкою
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
«Укрзалізниця» відновлює рух найдовшою вузькоколійкою у Європі. Вона поєднує Вінницьку та Кіровоградську області.
Про це пише «Укрзалізниця» у своєму Facebook.
Там повідомили, що з 14 жовтня відновлюється рейс Гайворон — Рудниця.
«Це унікальна залізнична ділянка, яка поєднує Вінницьку та Кіровоградську області колією завширшки 750 мм. А більшість колій, які пролягають територією України, мають ширину 1 520 мм», — йдеться в повідомленні.
В «Укрзалізниці» зазначили, що протяжність вузькоколійки становить майже 80 кілометрів. У дорозі поїзд перебуває приблизно 4 години.
- В Україні з 21 жовтня посилюють карантин — для подорожі «Укрзалізницею» між областями буде потрібен або сертифікат про вакцинацію, або ПЛР- чи експрес-тест, зроблений за 72 години до подорожі.