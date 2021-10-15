У Британії чоловік з ножем вбив депутата парламенту

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IFAW Tails for Whales / Flickr

В Англії у графстві Ессекс чоловік кілька разів ножем смертельно поранив 69-річного депутата Консервативної партії Девіда Емесса. Інцидент стався у пʼятницю, 15 жовтня, під час його зустрічі з громадянами в депутатській приймальні в церкві міста Лі-он-Сі .

Про це повідомляє BBC.

25-річного нападника вже арештували, спільника у нього не було, мотиви поки невідомі. Депутату на місці почали надавати медичну допомогу, а потім повідомили про смерть.

Депутат Консервативної партії Девід Емесс. IFAW Tails for Whales / Flickr

Поліція просить звʼязатися з нею свідків, у яких є записи з відеореєстраторів або камер відеоспостереження.

Емесс став шостим депутатом британського парламенту, убитим після Другої світової війни, і дев'ятим в історії. Вперше обрали до парламенту Британії в 1983 році, а потім він знову пройшов до парламенту на виборах в 1997 році. Він був давнім і активним євроскептиком, підтримав Brexit на референдумі в 2016 році і відтоді підтримував кампанію Leave Means Leave — у її рамках проводили агітацію за те, щоб Велика Британія врешті вийшла з ЄС.