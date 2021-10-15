У Китаї Apple заблокувала один із найбільших у світі додатків з Кораном

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Michael Wong / Flickr

Компанія Apple за запитом офіційних осіб заблокувала у Китаї один з найпопулярніших у світі додатків з Кораном. Про це повідомляє BBC.

Ідеться про додаток Quran Majeed, який доступний по всьому світу в App Store і має майже 150 тисяч відгуків. Його використовують мільйони мусульман.

За даними BBC, додаток видалили «за розміщення незаконних релігійних текстів». Уряд Китаю не відповів на запит журналістів. Apple відмовилася від коментарів, але спрямувала BBC до своєї «Політики в царині прав людини», в якій говориться: «Ми зобовʼязані дотримуватися місцевих законів, і іноді виникають складні питання, щодо яких ми можемо бути не згодні з урядами».

Розробники додатка заявили, що намагаються звʼязатися з Адміністрацією кіберпростору Китаю і відповідними представниками влади, щоб вирішити проблему із блокуванням додатка.

Комуністична партія Китаю офіційно визнає іслам як релігію в країні, однак уряд звинувачують у порушеннях прав людини і навіть у геноциді уйгурів — переважно мусульманського населення Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю. Вони становлять близько 45% населення району. Китайська влада періодично переселяє уйгурів до «таборів перевиховання» і пояснює це «боротьбою з екстремізмом та тероризмом». Паралельно Китай проводить профілактику народжуваності серед уйгурів — насильницьку стерилізацію молодих жінок і переміщення до таборів молодих чоловіків для біологічного знищення етнічної групи як такої.

У травні газета The New York Times писала, що Apple блокує додатки в Китаї, якщо китайський уряд вважає їх забороненими. Наприклад, якщо в додатках порушують такі теми як площа Тяньаньмень, китайський духовний рух Фалуньгун, Далай-лама і незалежність Тибету і Тайваню.