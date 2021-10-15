В Афганістані у мечеті шиїтів пролунав вибух — загинуло щонайменше 16 людей

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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images

В афганському місті Кандагар у п’ятницю прогримів вибух у шиїтській мечеті. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

Як передає CNN та AFP, вибух стався під час п’ятничної молитви, через що загинуло щонайменше 16 людей (хоча є дані й про 22 жертви), ще 32 — отримали поранення.

Один із вибухів прогримів біля входу в мечеть, другий — у південній частині будівлі, третій — у приміщенні, де віряни миються перед молитвою.

На місце події прибули спеціальні підрозділи радикального ісламістського руху «Талібан» — вони оточили храм і закликали жителів терміново здавати кров, щоб врятувати постраждалих.

У так званому міністерстві внутрішніх справ адміністрації «Талібану» заявили, що вивчають деталі інциденту й притягнуть винних до відповідальності.

Нагадаємо, 8 жовтня унаслідок вибуху бомби в шиїтській мечеті в афганському місті Кундуз загинули понад 100 людей. Тоді таліби заявили, що це був напад смертника. Перед цим у вересні теракт біля аеропорту Кабулу забрав життя ще понад 100 цивільних афганців, а також 13 військовослужбовців США.

Тоді відповідальність за обидва напади на себе взяло терористичне угруповання «Ісламська держава». Попри те, що і «Талібан», і ІД є сунітськими організаціями, між двома угрупованнями точиться запекла боротьба. Таліби раніше переслідували вірян-шиїтів, називаючи їх іновірцями, але після захоплення влади в країни бойовики пообіцяли захищати шиїтську меншину Афганістану.