Пошкоджений військовий корабель «Балта» прибув до Одеси. Ремонт обіцяють закінчити якнайшвидше
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Корабель розмагнічування А-811 «Балта», який отримав пошкодження в Чорному морі, прибув на ремонт у військову гавань Одеського порту.
Про це повідомляють міністр інфраструктури Олександр Кубрак і командування Військово-морських сил.
«Балту» рятували силами ВМС, Міністерства інфраструктури та Держслужби з надзвичайних ситуацій. До операції були залучені вісім кораблів і катерів, а також літаки АН-32 і вертольоти Мі-14.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Усі 39 членів екіпажу корабля доставлені на берег.
У ВМС зазначили, що корабель не потонув завдяки злагодженим діям команди. Відновлять корабель у короткі терміни, після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням у складі ВМС.
- 13 жовтня під час шторму корабель розмагнічування «Балта» (єдиний корабель такого типу в Україні) отримав пошкодження, через що відсіки корабля почало затоплювати. Екіпаж поставив корабель на якір, а влада почала рятувальну операцію.