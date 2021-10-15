Пошкоджений військовий корабель «Балта» прибув до Одеси. Ремонт обіцяють закінчити якнайшвидше

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Корабель розмагнічування А-811 «Балта», який отримав пошкодження в Чорному морі, прибув на ремонт у військову гавань Одеського порту.

Про це повідомляють міністр інфраструктури Олександр Кубрак і командування Військово-морських сил.

«Балту» рятували силами ВМС, Міністерства інфраструктури та Держслужби з надзвичайних ситуацій. До операції були залучені вісім кораблів і катерів, а також літаки АН-32 і вертольоти Мі-14.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Усі 39 членів екіпажу корабля доставлені на берег.

У ВМС зазначили, що корабель не потонув завдяки злагодженим діям команди. Відновлять корабель у короткі терміни, після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням у складі ВМС.