Google впроваджує нескінченну стрічку результатів пошуку на мобільних пристроях
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Компанія Google почала впроваджувати нескінченну стрічку результатів пошуку на мобільних пристроях. Функція почала працювати на iOS і Android для користувачів зі США.
Про це повідомляється у блозі компанії.
Користувачі смартфонів і планшетів тепер не будуть бачити «другу сторінку» — наступна частина результатів пошуку завантажуватиметься автоматично. Посилання «Показати більше» прибрали, але список «Подібні запити» залишився.
У Google заявили, що функція допоможе користувачам побачити інформацію, до якої люди зазвичай не добираються. Більшість людей переглядають до чотирьох сторінок результатів пошуку.
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