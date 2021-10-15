У Південній Кореї послаблять карантинні обмеження. У країні вакцинувалися вже понад 60% громадян

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Keith lankford / Flickr

У Південній Кореї на два тижні частково скасують карантинні обмеження на громадські зібрання, щоби навчити людей жити з COVID-19.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву премʼєр-міністра Кім Бу Кюма.

Так, від 18 до 31 жовтня уряд країни дозволить збиратися в одному місці максимум чотирьом людям, які не мають щеплення проти коронавірусу.

У Сеулі компанія людей може становити вісім людей, якщо четверо з них будуть повністю вакциновані.

Також будуть послаблені обмеження на графік роботи ресторанів, кафе і кінотеатрів.

Окрім цього, дозволять проводити спортивні заходи просто неба, якщо 30% усіх глядачів будуть повністю вакциновані.

Відповідне рішення уряд Південної Кореї ухвалив на тлі зростання кількості вакцинацій. У листопаді, за умови вакцинації 80% дорослого населення, країна планує повернутися до нормального життя, позбувшись жорстких обмежень.