Вбивство з лука 5 осіб в Норвегії визнали терактом. Затриманий пройде психіатричну експертизу

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Норвезька поліція розглядає вбивство пʼяти людей з лука в Конгсберзі як терористичний акт, а затриманий 37-річний громадянин Данії Еспен Андерсен Братен пройде психіатричну експертизу.

Про це повідомляють Sky News і DW.

Братен знаходився у полі зору поліції — недавно він прийняв іслам і, за даними поліції, захопився радикальними течіями. Крім цього, Братен був раніше судимий за крадіжку зі зломом і зберігання наркотиків.

Мотиви атаки поки залишаються неясними, але затриманий дає свідчення і, за словами адвоката, готовий до співпраці зі слідством.

Крім цього, Братен пройде психіатричну експертизу, призначену йому ще 14 жовтня. Вона може тривати кілька місяців. Питання про психічне здоровʼя підозрюваного одне з головних для слідства.