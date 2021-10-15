Посол: Велика Британія надасть Україні ракетне озброєння
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
U.S. Pacific Fleet / Flickr
Україна найближчим часом отримає від Великої Британії ракетне озброєння і два військові кораблі-тральщики, які допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.
Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
«Найближчим часом буде придбано два діючі кораблі, тобто їх не треба буде будувати, вони одразу увійдуть до складу Військово-морських сил. Буде розпочата робота з будівництва двох військово-морських портів. Буде розпочате будівництво кораблів меншого класу, в Україні і в Британії. І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо також ракетну зброю», — заявив посол.
- Україна і Велика Британія в жовтні 2020 року підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах. Він передбачає виділення Британським експортно-кредитним агентством кредиту в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд).
- У червні цього року Україна і Велика Британія підписали меморандум про розвиток українського флоту. Він передбачає спільне проєктування і будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС.