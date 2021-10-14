У Норвегії створили новий уряд. До нього увійшли двоє міністрів, які вижили під час теракту Брейвіка

Новини

Flickr / Zac Weber

У Норвегії оголосили про створення нового уряду за результатами останніх парламентських виборів. До його складу увійшли дві людини, які вижили під час теракту, організованого Андерсом Брейвіком у липні 2011 року.

Про це пише Reuters.

Міністром освіти стане Тоньє Бренна, міністром промисловості — Ян Крістіан Вестре. Як пише агентство, обоє політиків у 2011 році вижили після теракту на острові Утойя. Тоді загинули 77 людей.

Уряд сформувала коаліція меншості у складі Лейбористської партії та Центристської партії. Нове керівництво Норвегії також примітне й тим, що вперше за 10 років його більшість складуть жінки. Премʼєр-міністром став лідер лейбористів Йонас Гар Стьоре. До його команди ввійшли 19 політиків, серед яких 10 жінок. Міністром праці з нафти та енергетики буде колишній мер Бергена Марте Мйос Персен, лідер центристів Трігве Слагсвольд Ведум очолюватиме міністерство фінансів, а представниця Лейбористської партії Аннікен Гуйтфельдт — міністерство закордонних справ.

Теракт в Норвегії стався 22 липня 2011 року. Андерс Брейвік замінував будівлю парламенту і відразу після вибуху напав на молодіжний табір правлячої Норвезької робітничої партії, розташований на острові Утоя. Брейвік назвався агентом секретної служби і сказав вожатим табору, що приїхав провести інструктаж із безпеки. Після цього він почав розстрілювати дітей і дорослих з пістолета Glock-34 та карабіна Ruger Mini-14. Його зупинив спецзагін поліції. Усього Брейвік вбив 77 осіб і поранив понад 200. У серпні 2012 року він отримав 21 рік вʼязниці з можливістю продовження терміну.