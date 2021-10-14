У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП

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Rico Löb / Pixabay

У південно-західній Польщі мікроавтобус з українськими громадянами потрапив в аварію.

Про це повідомляє видання NTO.pl.

ДТП сталася o 06:15 на автостраді А4 у напрямку Вроцлава. Мікроавтобус, в якому їхали восьмеро громадян України, зіткнувся з вантажівкою з причепом, яка рухалася попереду.

«Восьмеро людей подорожували автобусом. Вони громадяни України. П’ятеро з них були доставлені до лікарні», — повідомила речниця штабу муніципальної поліції Агнешка Нерихла. Поліція зʼясовує обставини ДТП.