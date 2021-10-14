Найбільша авіакомпанія Італії припинила існування — через коронавірус та швидкісні потяги

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Найбільша італійська авіакомпанія Alitalia припиняє своє існування через банкрутство. Свій останній рейс вона виконає в четвер за маршрутом Рим — Кальярі.

Про це пише Euronews.

З 15 жовтня провідним авіаперевізником країни стане державна компанія Italia Trasporto Aereo (ITA), створена в жовтні 2020 року рішенням національного уряду.

Зазначається, що Alitalia не змогла впоратися з наслідками пандемії коронавірусу, а також не витримала конкуренції зі швидкісними поїздами на внутрішньому ринку країни. За останні 20 років уряд зазнав близько €13 мільярдів збитків, намагаючись утримати Alitalia на плаву. Компанія була заснована в 1946 році.