Одеський художній музей отримав статус національного. Йому присвоять імʼя Ройтбурда

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Гіманов Олександр / УНІАН

Одеському художньому музею присвоїли статус національного.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Також глава держави доручив Кабінету міністрів розглянути питання проведення ремонтно-реставраційних робіт у будівлі, в якій розміщується Одеський національний художній музей.

«Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою опрацювати в установленому порядку питання щодо присвоєння комунальній установі «Одеський національний художній музей» імені O. А. Ройтбурда», — йдеться в указі.

8 серпня художник Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя. Він вважається одним із основних художників «Української нової хвилі» — постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980—1990-х на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення незалежної України.

Ройтбурд народився в 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація уклала з ним контракт на 5 років. Останній час Ройтбурд активно просував передачу музею на баланс Мінкульту. Це б допомогло музею отримати статус національного.