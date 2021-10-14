В Україні за добу виявили майже 19 тисяч випадків коронавірусу. Найбільше — у Харківській області

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Мусієнко Владислав / УНІАН

В Україні за минулу добу, 13 жовтня, виявили ​​18 881 новий випадок коронавірусу.

Про це повідомили в МОЗ.

Найбільше випадків COVID-19 за добу зареєстрували у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) і Житомирській (1 107) областях.

Загалом за добу госпіталізували 4 633 осіб, летальних випадків – 412, одужали 7 630 пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 597 275 людей, одужав 2 311 991 пацієнт, летальних випадків — 59 935.