В Україні за добу виявили майже 19 тисяч випадків коронавірусу. Найбільше — у Харківській області
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Мусієнко Владислав / УНІАН
В Україні за минулу добу, 13 жовтня, виявили 18 881 новий випадок коронавірусу.
Про це повідомили в МОЗ.
Найбільше випадків COVID-19 за добу зареєстрували у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) і Житомирській (1 107) областях.
Загалом за добу госпіталізували 4 633 осіб, летальних випадків – 412, одужали 7 630 пацієнтів.
Від початку пандемії в Україні захворіли 2 597 275 людей, одужав 2 311 991 пацієнт, летальних випадків — 59 935.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося. Серед лідерів за поширенням вірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро й Одеса.
- З 15 жовтня на території Херсонської області запровадили «червону» зону карантину.