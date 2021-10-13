У Норвегії чоловік застрелив із лука чотирьох людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Matthew Kenwrick / Flickr
В норвезькому місті Конгсберг чоловік обстріляв з луку натовп людей.
ВВС повідомляє про щонайменше чотирьох загиблих.
Начальник поліції заявив, що злочинця оперативно затримали. За попередньою інформацією, чоловік діяв самостійно.
У поліції вирішили не розголошувати подробиці про особу злочинця і його мотиви, утім не відкинули і версію теракту.
Постраждалі госпіталізовані. Жителям району, де стався напад, рекомендують не залишати домівки.
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