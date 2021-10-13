Індія відновила експорт вакцин проти COVID-19. Країну вважають найбільшим виробником препаратів у світі

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Індія заявила про поновлення експорту вакцин проти коронавірусу та збільшення поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Відновлення експорту пов’язане з тим, що в Індії більшість населення отримали щеплення від коронавірусу, а внутрішні запаси продовжують накопичуватись.

Минулого тижня країна відправила до Ірану мільйон доз вакцини Covaxin виробництва індійської компанії Bharat Biotech. Загалом Індія експортувала близько 4 млн доз.

Нагадаємо, Індія, яку вважають найбільшим у світі виробником вакцин, у квітні зупинила експорт, щоб зосередитися на внутрішній імунізації через стрімке зростання кількості випадків коронавірусу в країні. Так, країна займала лідерські позиції за кількістю смертей від COVID-19. До цього Індія експортувала понад 60 мільйонів доз вакцини у 76 країн світу.

Наразі в Індії вже зроблено понад 800 мільйонів щеплень при населенні у 1,4 мільярда осіб. Принаймні одну дозу отримали понад 62% дорослого населення, яке підлягає вакцинації, дві дози — приблизно 22%. Вони мають намір до кінця року вакцинувати 1,1 млрд осіб.