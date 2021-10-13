Путін попередив, що Нобелівська премія миру не врятує журналіста Муратова від списку екстремістів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Президент Росії Володимир Путін заявив, що головний редактор видання «Новая газета» Дмитро Муратов може потрапити у список екстремістів навіть попри те, що йому нещодавно вручили Нобелівську премію миру.
Про це він сказав у відповідь на запитання журналіста під час пленарної сесії «Російського енергетичного тижня» в Москві 13 жовтня, передає агенція Интерфакс.
Путін наголосив, що Муратов не повинен «прикриватися премією», бо якщо він порушить закон, то «премія його не врятує».
Запитання журналіста не було випадковим, оскільки відповідно до російського законодавства, журналіста можуть оголосити «ЗМІ-іноагентом» одразу після отримання грошової частини премії.
Сам Муратов вважає, що він і «Новая газета» не опиняться у списку, оскільки «держава має імунітет на дурість».
- 8 жовтня Нобелівський комітет нагородив головного редактора російської «Новой газеты» Дмитра Муратова премією миру. Розмір Нобелівської премії у 2020 році збільшили в кожній номінації з 9 до 10 мільйонів шведських крон (приблизно €980 тисяч).
- У комітеті зазначили, що Муратов «десятиліттями захищає свободу слова в Росії, і щоразу в усе більш складних обставинах». Він був одним із засновників незалежної «Новой газеты» в 1993 році, яка залишається «найбільш незалежною газетою у Росії на сьогодні».