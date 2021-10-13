Зеленський призначив уповноваженого із забезпечення прав захисників України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба президента України
Президент Володимир Зеленський призначив радника — уповноваженого із забезпечення прав захисників України.
Про це йдеться в указі президента № 531/2021.
«Призначити Вербицьку Альону Миколаївну радником — уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників», — зазначається в документі.
Така позиція в Офісі президента з’явилася вперше. Альона Вербицька до цього призначення очолювала Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України, що працювала при ОП.
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