До Книги рекордів Гіннеса внесли 24-річну туркеню як найвищу жінку у світі

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Guinness World Records

24-річна мешканка Туреччини Румейсі Гельгі потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найвища із нині живих жінок. Її зріст — 215,16 см.

Про її рекорд повідомили у середу, 13 жовтня.

Її зріст обумовлений синдромом Вівера, який спричинює прискорене зростання. Через це Гельгі зазвичай пересувається в інвалідному візку, із ходунками вона також може ходити, але протягом короткого проміжку часу.

Цього року Гельгі повторно виміряли після того, як у 2014 році її назвали найвищою дівчиною-підлітком у світі у віці 18 років.

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«Для мене велика честь знову привітати Румейсі в книзі рекордів. Її непоборний дух і гордість за те, що вона виділяється з натовпу, надихають», — сказав головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей.

Найвища людина в світі, Cултан Кьосен, також із Туреччини, його зріст становить 251 сантиметр. У Книзі рекордів Гіннеса говориться, що той факт, що найвищі з нині живих чоловіків і жінок — з однієї країни, є «рідкістю». Востаннє це було у 2009 році, коли Бао Сишунь (236,1 см) і Яо Дефень (233,3 см) з Китаю тримали звання найвищих людей світу.

Взагалі найвищою жінкою з коли-небудь зареєстрованих була Цзен Цзіньлянь з китайської провінції Хунань, зріст якої на момент смерті в лютому 1982 року сягав 246,3 см.

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