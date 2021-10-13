Трейлер перезапуску «Один вдома» набрав більше дизлайків, аніж лайків

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Disney+ / Twitter

Трейлер перезапуску фільму «Один вдома» від студії Disney+ за першу добу після релізу набрав більше дизлайків, аніж лайків.

Станом на 15:00 у відео понад 25 тисяч дизлайків і 9 тисяч вподобайок. У коментарях люди не розуміють, навіщо перезнімати «класику», і заявляють про свою вірність оригіналу.

«Єдине різдвяне диво, про яке ми можемо мріяти, — це щоб це не вийшло у прокат», — пишуть користувачі, а інші просять «не руйнувати Різдво».

Актор «оригіналу» фільму 41-річний Маколей Калкін повідомив у Twitter, що він до цього фільму стосунку не має, і побажав його авторам та всім причетним успіху.

Сюжет нового фільму незмінний — зловмисники намагаються пограбувати будинок, де перебуває один маленький хлопчик, який підготував для них пастки. Цього разу будинок грабуватиме сімейна пара.

Прем’єра фільму відбудеться 12 листопада на стримінговій платформі Disney+. Головну роль у ньому зіграє Арчі Єйтс, який знімався у фільмі «Кролик Джоджо».